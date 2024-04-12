Разница в зарплатах между мужчинами и женщинами в Казахстане выше чем в странах ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала 10 стран, где сохраняется минимальная разница в зарплатах у мужчин и женщин. Показатели Казахстана на порядок выше чем в странах ОЭСР, передает корреспондент агентства Kazinform.

Итак, по итогам 2022 года, в топ-3 стран с минимальной разницей зарплат у мужчин и женщин вошли Люксембург (разница составляет 0,4%);, Бельгия и Коста-Рика. Полный список из 10 стран выглядит следующим образом:

• Люксембург (разница составляет 0,4%);

• Бельгия (1,1%);

• Коста-Рика (1,4%);

• Колумбия (1,9%);

• Ирландия (2%);

• Хорватия (3,2%);

• Италия (3,3%);

• Норвегия (4,5%);

• Дания (5,8%);

• Португалия (6,1%).

Средний показатель по странам ОЭСР составляет 11,6%.

По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году в Казахстане разница в зарплатах у мужчин и женщин составляла 25,2%. Средняя ежемесячная зарплата у мужчин составляла 355 296 тенге, у женщин – 265 762 тенге.

Наибольшая разница в зарплатах наблюдается в Мангистауской (50%), Атырауской (46,2%) и Улытауской (40,5%) областях. Во всех трех регионах мужчины зарабатывают больше.

Однако, есть один регион, где средняя зарплата у женщин на 3,1% больше. Это область Жетысу. Там ежемесячная заработная плата у женщин составляет 232 907 тенге, у мужчин – 225 983 тенге.