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    17:18, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Разница в зарплатах между мужчинами и женщинами в Казахстане выше чем в странах ОЭСР

    гендерное равенство
    Фото: Freepik

    Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала 10 стран, где сохраняется минимальная разница в зарплатах у мужчин и женщин. Показатели Казахстана на порядок выше чем в странах ОЭСР, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Итак, по итогам 2022 года, в топ-3 стран с минимальной разницей зарплат у мужчин и женщин вошли Люксембург (разница составляет 0,4%);, Бельгия и Коста-Рика. Полный список из 10 стран выглядит следующим образом:

    • Люксембург (разница составляет 0,4%);
    • Бельгия (1,1%);
    • Коста-Рика (1,4%);
    • Колумбия (1,9%);
    • Ирландия (2%);
    • Хорватия (3,2%);
    • Италия (3,3%);
    • Норвегия (4,5%);
    • Дания (5,8%);
    • Португалия (6,1%).

    Средний показатель по странам ОЭСР составляет 11,6%.

    По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году в Казахстане разница в зарплатах у мужчин и женщин составляла 25,2%. Средняя ежемесячная зарплата у мужчин составляла 355 296 тенге, у женщин – 265 762 тенге.

    Наибольшая разница в зарплатах наблюдается в Мангистауской (50%), Атырауской (46,2%) и Улытауской (40,5%) областях. Во всех трех регионах мужчины зарабатывают больше.

    Однако, есть один регион, где средняя зарплата у женщин на 3,1% больше. Это область Жетысу. Там ежемесячная заработная плата у женщин составляет 232 907 тенге, у мужчин – 225 983 тенге.

    Теги:
    Зарплата Женщины Мужчины Общество
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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