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    12:13, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Сегодня в Казахстане пройдет общенациональный телемарафон «Біз біргеміз»

    телевидение
    Фото: pixabay.com

    Сегодня впервые в преддверии Дня единства народа Казахстана в 17:00 часов в прямом эфире 10 республиканских телеканалов пройдет общенациональный телемарафон «Біз біргеміз», передает агентство Kazinform. 

    Телемарафон
    Коллаж Kazinform

    Во время пятичасового прямого эфира на телеканалах «Qazaqstan», «Хабар», «Jibek Joly», «Евразия», «КТК», «31 арна», «AtamekenBusiness», «Astana TV», «Almaty TV» и «7 канал» казахстанцы из первых уст услышат реальные истории людей, пострадавших от паводков, спасателей, волонтеров и других лиц, участвовавших в ликвидации последствий стихии.

    Подключение будет организовано из восьми регионов Казахстана. 

    Онлайн-трансляция будет вестись на официальных сайтах телеканалов, страницах в сети Facebook, YouTube, Telegram-каналов, а также на сайте агентства Kazinform. 

    Теги:
    СМИ Паводки в Казахстане Телевидение Волонтеры Спасатели Герои
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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