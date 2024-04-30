Сегодня в Казахстане пройдет общенациональный телемарафон «Біз біргеміз»

Сегодня впервые в преддверии Дня единства народа Казахстана в 17:00 часов в прямом эфире 10 республиканских телеканалов пройдет общенациональный телемарафон «Біз біргеміз», передает агентство Kazinform.

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Во время пятичасового прямого эфира на телеканалах «Qazaqstan», «Хабар», «Jibek Joly», «Евразия», «КТК», «31 арна», «AtamekenBusiness», «Astana TV», «Almaty TV» и «7 канал» казахстанцы из первых уст услышат реальные истории людей, пострадавших от паводков, спасателей, волонтеров и других лиц, участвовавших в ликвидации последствий стихии.

Подключение будет организовано из восьми регионов Казахстана.

Онлайн-трансляция будет вестись на официальных сайтах телеканалов, страницах в сети Facebook, YouTube, Telegram-каналов, а также на сайте агентства Kazinform.