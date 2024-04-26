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    12:16, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Общенациональный телемарафон «Біз біргеміз» пройдет в Казахстане

    телемарафон
    Фото: виктор Федюнин / Kazinform

    Впервые в преддверии Дня единства народа Казахстана в прямом эфире 10 республиканских телеканалов пройдет общенациональный телемарафон «Біз біргеміз», передает агентство Kazinform.

    Главные герои телемарафона – простые казахстанцы, проявившие в трудные дни мужество и отвагу. Рискуя собственным здоровьем и жизнью, они с честью выполнили свой служебный и гражданский долг.

    Это – спасатели, медики, военнослужащие, волонтеры, предприниматели, а также другие жители регионов, ставшие реальным олицетворением единства и сплоченности нашего народа.

    Пятичасовой прямой эфир телеканалов «Qazaqstan», «Хабар», «Jibek Joly», «Евразия», «КТК», «31 арна», «Atameken Business», «Astana TV», «Almaty TV» и «7 канал» будет посвящен реальным историям людей: душещипательным рассказам очевидцев, комментариям непосредственных участников событий, пострадавших от паводков, и репортажам журналистов.

    Рассказы очевидцев будут дополнены отчетами официальных лиц о ликвидации последствий паводков и восстановительных работах в регионах, принимаемых государством мерах по обеспечению жильем, возмещению материального ущерба, восстановлению инфраструктуры и др.

    Прямое подключение будет организовано из 8 регионов: Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Жамбылской областей.

    Онлайн-трансляция будет вестись на официальных сайтах телеканалов, страницах в сети Facebook и YouTube, а также на Telegram-канале.

    Дата: 30 апреля 2024 года.

    Время: 17:00 – 22:00.

    Теги:
    День единства народа Казахстана Наводнение СМИ Общество JIBEK JOLY Паводки в Казахстане Телевидение Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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