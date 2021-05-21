Сегодня состоится заседание ВЕЭС под председательством Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.
Заседание будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Хабар24» и на странице пресс-службы Президента РК в социальной сети Facebook с 15:00 по времени города Нур-Султана.
В ходе мероприятия выступят Почетный председатель ВЕЭС, Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
Также ожидается участие Президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в качестве глав государств-наблюдателей при ЕАЭС.
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