Сегодня состоится премьера первого мотивационного сериала о казахстанском хоккее «Барыс GENERATION»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал «Хабар» презентовал первый мотивационный сериал о казахстанском хоккее «Барыс GENERATION». На протяжении 15-ти серий зритель погружается в мир хоккея и сопереживает вместе с командой, передает МИА «Казинформ».

История о казахстанской хоккейной команде будет показана в эфире телеканала «Хабар» 7 декабря в 22:30 часов.

« На протяжении многих лет Агентство «Хабар» поддерживает спорт. Традиционно на телеканале «Хабар» проходит трансляция самых важных событий в мире спорта. Мы стараемся воспитывать спортивную культуру среди наших сотрудников. В декабре зрители телеканала «Хабар» увидят новый сериал про успехи казахстанского хоккея и популяризацию массового спорта. Убежден, что данный проект повысит интерес к отечественному спорту и укрепит имидж нашей хоккейной команды «, - сказал председатель правления АО «Агентство «Хабар» Ерлан Бекхожин.

По сюжету главным тренером молодого клуба, который находится на грани вылета из Молодежной хоккейной лиги, становится недавний игрок КХЛ – Бауржан Исмуратов. Перед ним стоит задача сплотить команду и довести ее до победы.

Для съемок сериала на протяжении трех месяцев актерский состав проходил обучение игры в хоккей под контролем тренерского штаба хоккейного клуба «Барыс».

Авторы идеи: Даут Шайхисламов, Малик Хасенов, Санат Шапашов, Сабит Рахимбаев и Бахтиер Искаков.

Режиссер-постановщик: Акан Мусакулов.

Актеры: Газрет Ержанов, Гани Кулжанов, Дарина Менисова, Алишер Исмаилов, Алдияр Куанышев, Айдана Касымхан, Ақжол Сабиғат, Роман Леонтьев, Никита Гаршин, Бекзат Достанов, Арелана Амангельдиева, Шах-Мурат Ордабаев, Асылбек Капаев, Евгений Шворнев.



