Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Сегодня состоится церемония инаугурации Президента Касым-Жомарта Токаева в Астане

26 Ноября 2022, 07:30
Сегодня состоится церемония инаугурации Президента Касым-Жомарта Токаева в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 10:50 начнется торжественная церемония инаугурации Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония инаугурации Главы государства состоится в столичном Дворце независимости. Ожидается, что в ходе церемонии председатель Центральной избирательной комиссии вручит Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента Республики Казахстан.

Церемония будет транслироваться в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.

Накануне в Министерстве иностранных дел сообщили, что главы других стран не будут присутствовать на инаугурации Президента РК.


Теги:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев посетит с официальными визитами Москву и Париж
Церемония инаугурации Президента РК будет транслироваться в соцсетях
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Узбекистана
Читайте также
В Астане и Алматы будут неблагоприятные метеоусловия 26 ноября
Штормовое предупреждение объявили синоптики в 20 регионах Казахстана
«Барыс» проиграл дома в канун своего дня рождения
Непогода в Астане: кружки, секции и факультативы переведут в дистанционный формат
Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 ноября
Почти 2,5 тысячи дорожных рабочих вышли на уборку снега в Астане
Ухудшение погоды: астанчан просят воздержаться от поездок за город
Новости партнеров
Популярное
1 Криминального авторитета, лидера и участника ОПГ задержали в столице
2 Международные инспекторы не выявили незаявленного вооружения в Атырауской области
3 Церемония инаугурации Президента РК будет транслироваться в соцсетях
4 Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
5 Программу «7-20-25» планируют продолжить в Казахстане

Лента новостей