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Сегодня Президент посетит с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую область

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Мая 2023, 10:12
Сегодня Президент посетит с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую область Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе Главы государства Касым-Жомарта Токаева рассказали о мероприятиях, запланированных с 29 мая по 2 июня с его участием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Сегодня в СКО Глава государства ознакомится с ходом посевных работ и проведет встречи с аграриями, а также посетит ряд социальных объектов.

30 мая Президент в Акорде примет верительные грамоты у послов ряда государств.

2 июня Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать во втором саммите «Центральная Азия – Европейский Союз», который состоится в городе Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).


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