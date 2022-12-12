Сегодня под председательством Главы государства состоится расширенное заседание Правительства

12 Декабря 2022, 10:24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках совещания с докладами выступят Премьер-Министр Алихан Смаилов, председатель Национального банка Галымжан Пирматов, а также ряд акимов регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».





Ранее сообщалось, что на заседании будут рассмотрены отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

Фото: t.me/bort_01