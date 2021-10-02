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Сегодня освоение космоса служит интересам нашего народа и нашей национальной экономики - Президент РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Октября 2021, 11:54
Сегодня освоение космоса служит интересам нашего народа и нашей национальной экономики - Президент РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил особое значение исторического полета первого казаха-космонавта Тохтара Аубакирова в космос. Об этом Глава государства написал в Twitter, передает МИА «Казинформ».

«30 лет назад с Байконура отправился в исторический полет первый казах-космонавт Тохтар Аубакиров. Это событие положило начало реализации программы космических исследований Казахстана. Сегодня освоение космоса служит интересам нашего народа и нашей национальной экономики», - написал Президент.

Первый казахский космонавт Токтар Аубакиров полетел в космос 2 октября 1991 года.


Президент Казахстана   Освоение космоса   Байконур   История Казахстана   Патриотизм  
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