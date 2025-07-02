Сегодня казахстанские боксёры проведут девять боёв на этапе Кубка мира

2 июля на арене Дворца единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова в Астане состоится третий день этапа Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing. В этот день честь Казахстана будут отстаивать девять представителей национальной сборной по боксу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.