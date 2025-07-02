08:45, 02 Июль 2025 | GMT +5
Сегодня казахстанские боксёры проведут девять боёв на этапе Кубка мира
2 июля на арене Дворца единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова в Астане состоится третий день этапа Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing. В этот день честь Казахстана будут отстаивать девять представителей национальной сборной по боксу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Дневная сессия стартует в 14:00. В программе:
- Гульсая Ержан (до 80 кг) — Пуджа Рани (Индия)
- Назым Кызайбай (до 48 кг) — Фарзона Фозилова (Узбекистан)
- Алуа Балкибекова (до 51 кг) — Дженифер Лозано (США)
- Санжар Ташкенбай (до 50 кг) — Шодаи Кото (Япония)
- Бекзат Нурдаулетов (до 85 кг) — Лачлан Лоусон (Австралия)
Вечерняя сессия начнётся в 19:00. На ринг выйдут:
- Виктория Графеева (до 60 кг) — Гизем Озер (Турция)
- Аида Абикеева (65 кг) — Дион Бурман (Великобритания)
- Ертуган Зайнуллинов (до 65 кг) — Ахмет Пекель (Турция)
- Сагындык Тогамбай (свыше 92 кг) — Малачи Джорджес (США)
Турнир в Астане является отборочным этапом. Суперфинал Кубка мира World Boxing состоится в сентябре в Индии.
Этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.