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    08:45, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Сегодня казахстанские боксёры проведут девять боёв на этапе Кубка мира

    2 июля на арене Дворца единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова в Астане состоится третий день этапа Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing. В этот день честь Казахстана будут отстаивать девять представителей национальной сборной по боксу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    бокс
    Фото: World Boxing Cup Astana 2025

    Дневная сессия стартует в 14:00. В программе:

    • Гульсая Ержан (до 80 кг) — Пуджа Рани (Индия)
    • Назым Кызайбай (до 48 кг) — Фарзона Фозилова (Узбекистан)
    • Алуа Балкибекова (до 51 кг) — Дженифер Лозано (США)
    • Санжар Ташкенбай (до 50 кг) — Шодаи Кото (Япония)
    • Бекзат Нурдаулетов (до 85 кг) — Лачлан Лоусон (Австралия)


    Вечерняя сессия начнётся в 19:00. На ринг выйдут:

    • Виктория Графеева (до 60 кг) — Гизем Озер (Турция)
    • Аида Абикеева (65 кг) — Дион Бурман (Великобритания)
    • Ертуган Зайнуллинов (до 65 кг) — Ахмет Пекель (Турция)
    • Сагындык Тогамбай (свыше 92 кг) — Малачи Джорджес (США)


    Турнир в Астане является отборочным этапом. Суперфинал Кубка мира World Boxing состоится в сентябре в Индии.

    Этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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