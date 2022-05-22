Сегодня исполняется 30 лет с момента вступления Казахстана в ЮНЕСКО
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 1992 году Республика Казахстан стала 164 государством, вошедшим в состав Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, сокр. UNESCO, рус. ЮНЕСКО). Пресс-служба Президента РК Касым-Жомарта Токаева опубликовала фото Главы государства с генеральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».
На фото Касым-Жомарт Токаев с генеральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором, май 1992 года, Париж.
Первым объектом нашей страны, внесенным в список ЮНЕСКО, стал Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави.
Объекты Казахстана, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Культурные объекты:
Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, 2003 год;
Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, 2004 год;
Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора, 2014 год.
Природные объекты:
Сары-Арка – степь и озера северного Казахстана, 2008 год;
Западный Тянь-Шань, 2016 год.
Совместное фото Касым-Жомарта Токаева и генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора после церемонии подписания акта о вступлении Казахстана в ЮНЕСКО 22 мая 1992 года.