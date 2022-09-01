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    09:27, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Сегодня Глава государства озвучит Послание народу Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает МИА «Казинформ».

    Основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

    Прямая трансляция Послания народу Казахстана начнется 1 сентября в 11:00 на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.

    Оперативная информация будет размещаться на официальных страницах пресс-службы Президента Республики Казахстан в социальных сетях.




    Фото: akorda.kz



    Теги:
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