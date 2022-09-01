Сегодня Глава государства озвучит Послание народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает МИА «Казинформ».

Основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Прямая трансляция Послания народу Казахстана начнется 1 сентября в 11:00 на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.

Оперативная информация будет размещаться на официальных страницах пресс-службы Президента Республики Казахстан в социальных сетях.









Фото: akorda.kz



