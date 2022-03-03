Сегодня будет предложена кандидатура Генерального прокурора РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня будет предложена кандидатура Генерального прокурора РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Сегодня будет предложена кандидатура Генерального прокурора РК. Ранее сообщалось, что

Гизат Нурдаулетов, до этого занимавший должность Генерального прокурора, назначен Секретарем Совета Безопасности РК.

Напомним, сегодня Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам.







