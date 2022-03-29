Седьмой репатриационный рейс с гражданами Казахстана вылетел из Катовице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня из города Катовице вылетел седьмой репатриационный рейс с гражданами Казахстана на борту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

В период 25-27 марта 2022 года Посольство Казахстана в Украине обеспечило проезд со Львова до Катовице ещё 14 человек, в том числе 4 детей.

«28 марта в 19:44 по времени Нур-Султана вылетел седьмой репатриационный рейс из Катовице (Польша) в Казахстан. Самолёт планирует приземлиться в Алматы. На борту находятся 53 пассажира. Таким образом, из Украины вывезено 900 граждан РК, из них 743 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами», - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, 28 марта Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан был организован специальный рейс, доставивший из Алматы в польский город Катовице очередную партию гуманитарной помощи для граждан Украины.