Седьмая лаборатория по выявлению коронавируса скоро заработает в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов прибыл в Талдыкорган в рамках визита Премьер-Министра РК Аскара Мамина в Алматинскую область и ознакомился с ходом работы по борьбе с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

«Он посетил централизованную медицинскую лабораторию в городе Талдыкорган, которая будет открыта на следующей неделе. По области это 7 лаборатория такого вида. Благодаря ее работе количество людей, которых можно будет тестировать, в день по области увеличится с 2500 до 3000», - сообщает пресс-служба акима области.

Ералы Тугжанов в сопровождение заместителя акима области Батыржана Байжуманова и руководителя управления здравоохранения Бауыржана Ыскака осмотрел строящийся объект.

Отметим, проект строится в рамках ГЧП. Лаборатория совмещает в себе медицинский центр и блок вирусологического отделения, в том числе на определение коронавируса.

Планируется трудоустроить пять сотрудников, так как лаборатория будет вся автоматизирована.

В свою очередь, Ералы Тугжанов увиденным остался доволен и отметил необходимость таких объектов, особенно в нынешней ситуации.

«Несмотря на послабление карантинного режима в стране, необходимо быть предельно осторожными. Поэтому нужно уделять большое внимание тестированию людей, и такие лаборатории нужны. В первую очередь нужно тестировать специалистов, находящихся в зоне риска. Надеемся, совсем скоро мы победим этот опасный вирус», - подчеркнул он.

На что Батыржан Байжуманов ответил, что вся надлежащая работа по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе ведётся должным образом и находится на постоянном контроле руководства области. По его словам, в группу риска, кроме медицинских специалистов и правоохранительных органов, вошли продавцы магазинов, а также провизоры в аптеках.

Важно отметить, что данная лаборатория будет введена в эксплуатацию на следующей неделе.

В целом на сегодня в Алматинской области на выявление КВИ проведено более 38 тысяч исследований.