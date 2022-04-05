Себестоимость производства молока выросла в среднем на 30% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Себестоимость производства молока в Казахстане выросла от 23 до 65% в зависимости от величины предприятия. Об этом сообщил директор Молочного союза РК Владимир Кожевников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что это социально значимая отрасль и обеспечивает необходимый объем продукции для казахстанского потребителя. Отечественные производители на 95% закрывают рынок по белому продукту – это молоко и все, что с ним связано. Сложнее ситуация, по словам В.Кожевникова, складывается по продукции глубокой переработки.

«Оборвались логистические цепочки, у нас очень много ингредиентов, упаковки мы закупаем в России, и сегодня нам надо время, чтобы все это отладить по новой. Но тем не менее, и по этому продукту у нас снижается зависимость, но эти вызовы, связанные с российско-украинскими событиями, они нас здорово подкосили. Все это повлияло на себестоимость продукции и соответственно на цены. Вы ходите в магазин и видите, что цены меняются если не каждый день, то каждую неделю. У нас 65-75% себестоимости продукции занимает сырье, так вот сырье сегодня подорожало на 65%. Это данные не молочного союза, а ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – прим.ред.). Эта организация не заинтересована приукрашивать или ухудшать реальность», - сказал он во время пресс-конференции в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

Так, по его данным, на 65% увеличилась себестоимость производства молока в мелких хозяйствах и на 23% в крупных хозяйствах. Разница связана с тем, что крупные хозяйства имеют складские помещения, запаслись кормами, а мелкие хозяйства этого не имеют.

«В целом себестоимость переработки выросла на 30%», - директор Молочного союза РК.