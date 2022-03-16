Сдерживающий фактор изъятия неиспользуемых сельхозугодий назвал Ербол Карашукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев объяснил, что сдерживающим фактором изъятия неиспользуемых сельхозугодий является мораторий на проведение проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ссылаясь на данные областей, министр отметил, что по итогам прошлого года в государственную собственность изъято и возвращено 1,8 млн гектаров и перераспределено дополнительно населению 730 тысяч гектаров пастбищ и земельного запаса, также было введено 5,6 млн гектаров новых площадей пастбищ.

«На 6,3 млн гектаров больше было пастбищ предоставлено именно для нужд личных подсобных хозяйств. Принятая норма по изъятию для государственных нужд земель вблизи населенных пунктов является действенной, однако со стороны акиматов наблюдается низкая активность по ее применению. Местные исполнительные органы наделены всеми инструментами по обеспечению нужд населения в пастбищных угодьях, однако проблема нехватки пастбищных угодий местному населению зачастую не находит своего решения на уровне акиматов, что вызывает социальное напряжение среди местного населения», - сказал Ербол Карашукеев во время презентации законопроекта по вопросам использования пастбищ в Сенате.

Он напомнил, что разработан проект о личных подсобных хозяйствах, где также предлагается кооперация личных подсобных хозяйств и выделение кооперативам земель из резерва.

«Со своей стороны государство готово оказать меры господдержки таким кооперативам», - отметил министр.

Также, по словам главы Минсельхоза, определенным сдерживающим фактором изъятия неиспользуемых сельхозугодий является мораторий на проведение проверок в отношении субъектов малого предпринимательства до конца 2023 года.

«Порядка 90% неиспользуемых земель числится за субъектами малого предпринимательства, и провести контрольные мероприятия не представляется возможным. Мы эту проблему хорошо знаем, и в этой связи моим приказом 26 июля 2021 года были утверждены рекомендации по определению понятия «массовая угроза» для возможности проведения проверок по вопросам самовольного занятия земель в госсобственность, а также проверки неиспользования либо нерационального использования сельхозземель в период указа», - пояснил Ербол Карашукеев.

«Мы сейчас хотим инициировать изменения в указ, чтобы была включена возможность проверки земель сельхозназначения, чтобы более эффективно проводить проверки в этом направлении», - сообщил министр.

Глава ведомства напомнил, что 3 января 2022 года Главой государства был подписан закон, предусматривающий сокращение срока принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель с двух до одного года, внедрение нового механизма госконтроля посредством космомониторинга без выезда на место.

«Таким образом, принятые изменения в законодательные акты позволят решить в ускоренном темпе вопросы в области землепользования, в том числе обеспечения пастбищами сельских населенных пунктов», - сказал Ербол Карашукеев.



