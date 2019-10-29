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Сдерживать цены на хлеб и мясо в Алматы поручил Глава государства

29 Октября 2019 12:54
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Сдерживать цены на хлеб и мясо в Алматы поручил Глава государства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сдерживать цены на мясо и хлеб на совещании в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хочу вновь обратить внимание Правительства на недопущение резкого повышения цен на продукты питания. Прежде всего, на хлеб и мясную продукцию. По состоянию на 22 октября, рост цен на социально-значимые продукты питания по Казахстану составил 8,8%, а в городе Алматы этот показатель достиг 10%. Надо признать, что сам факт повышения цен на продукты питания является очевидным показателем уязвимости нашей экономики. Ссылки, например, на ухудшение конъюнктуры на внешних рынках совершенно неуместны», - сказал Главы государства в рамках совещания по социально-экономическому развитию Алматы.

Президент отметил, что Правительство разработало дополнительные меры по созданию новых точек роста экономики, которые были им одобрены.

«Теперь необходимо в срочном порядке реализовать эти меры. В противном случае мы столкнемся с серьезными проблемами. Следует продолжать политику диверсификации экономики», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Алматы, Цены и тарифы,
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Данияр Дауталиев

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