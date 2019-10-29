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вчера 23:48
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вчера 21:00
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Сдерживать цены на хлеб и мясо в Алматы поручил Глава государства
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сдерживать цены на мясо и хлеб на совещании в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Хочу вновь обратить внимание Правительства на недопущение резкого повышения цен на продукты питания. Прежде всего, на хлеб и мясную продукцию. По состоянию на 22 октября, рост цен на социально-значимые продукты питания по Казахстану составил 8,8%, а в городе Алматы этот показатель достиг 10%. Надо признать, что сам факт повышения цен на продукты питания является очевидным показателем уязвимости нашей экономики. Ссылки, например, на ухудшение конъюнктуры на внешних рынках совершенно неуместны», - сказал Главы государства в рамках совещания по социально-экономическому развитию Алматы.
Президент отметил, что Правительство разработало дополнительные меры по созданию новых точек роста экономики, которые были им одобрены.
«Теперь необходимо в срочном порядке реализовать эти меры. В противном случае мы столкнемся с серьезными проблемами. Следует продолжать политику диверсификации экономики», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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