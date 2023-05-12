Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Сдерживание цен на молочные продукты: 65 молочно-товарных ферм построят в РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Мая 2023, 20:25
Сдерживание цен на молочные продукты: 65 молочно-товарных ферм построят в РК Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Правительстве под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина состоялось совещание с представителями производителей молочных продуктов, отраслевых объединений, НПП «Атамекен» и заинтересованных госорганов. На повестке дня стоял вопрос по сдерживанию роста цен на молочные продукты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

По словам директора Молочного союза Казахстана Владимира Кожевникова, в Казахстане есть все необходимые мощности для переработки молока и обеспечения потребности населения в молочных продуктах. Но заводы недозагружены из-за нехватки сырья.

«У нас сегодня серьезно отстают товарные ресурсы от возможностей в переработке. Причин несколько, а главная – это нехватка товарного молока. Сегодня 50% молока, поступающего на переработку, производится на личных подсобных хозяйствах и не отвечает требованиям технических регламентов ТС», — отметил Владимир Кожевников.

photo

Директор ТОО «Айс-плюс» Куаныш Ищанов заявил о резком спаде продаж из-за наплыва импортного молока.

«В апреле наши продажи упали до 50%. Наши склады переполнены молочной продукцией. Мы натуральное молоко закупаем дороже, тогда как готовая импортная продукция заходит к нам в страну по заниженной цене», — подчеркнул он.

Другие производители, помимо нехватки, заявили о дороговизне сырья. В частности, что в течение этого года цена на сырое молоко поднималась каждый месяц вне зависимости от сезона.

На сегодняшний день в стране внутреннее потребление молочной продукции составляет 2,3 млн тонн в год. 172 молокоперерабатывающих предприятия ежегодно перерабатывают 1,8 млн тонн молока, что составляет 46% от общего объема его производства. Мощности предприятий позволяют перерабатывать порядка 2,5 млн тонн в год, но загружены на 77%. В результате обеспеченность молочными продуктами за счет отечественного производства достигает 81,6%. Остальная часть восполняется за счет импортных поставок.

photo

Со стороны государства переработчикам оказываются различного рода меры господдержки. За последние 4 года молокоперерабатывающим предприятиям выданы субсидии на сумму 35 млрд тенге. Для развития переработки молока сохранены все меры государственной поддержки. Это инвестиционные субсидии по возмещению части расходов при строительстве и модернизации молзаводов, ставки вознаграждения по лизингу и кредитам. Также для развития сырьевой базы в животноводстве субсидируется племенная работа и повышение продуктивности и качества продукции животноводства. За последние 7 лет объем субсидий для развития молочного скотоводства вырос в 1,8 раза, в 2022 году составил 22,5 млрд тенге (в 2016 г. – 12,1 млрд тенге).

Кроме этого, оказывается помощь по снятию различного рода барьеров, препятствующих торговле. Действует Ситуационный штаб на уровне трех министерств — торговли и интеграции, сельского хозяйства и здравоохранения. Этот рабочий орган координирует деятельность ведомств в части обеспечения контроля за соответствием ввозимых в страну продуктов обязательным требованиям техрегламентов качества и при необходимости — принятию оперативных мер по ограничению несоответствующего импорта.

«Что касается нехватки сырья, то уже в этом году будет дан старт строительству 65 молочно-товарных ферм в рамках большого проекта. На это из бюджета уже выделено 100 млрд тенге под низкий процент. На следующий год планируем продолжить строительство молочно-товарных ферм по стране, что позволит практически полностью обеспечить производство в стране сырья в нужном объеме. Мы рассмотрим все поступившие предложения и в конце мая еще раз соберемся для обсуждения результатов», — подвел итоги совещания Серик Жумангарин.


Правительство РК   Минсельхоз   Цены и тарифы   Минторговли   Продовольственный кризис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Президент Казахстана назначил ряд судей
Президент Казахстана назначил ряд судей
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Как часто казахстанцы решаются на партнерские роды
Как часто казахстанцы решаются на партнерские роды
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
Наша работа требует уравновешенности, умения сдерживать эмоции - медсестры отмечают свой праздник
Наша работа требует уравновешенности, умения сдерживать эмоции - медсестры отмечают свой праздник
Имамы вышли на татами в Шахтинске
Имамы вышли на татами в Шахтинске