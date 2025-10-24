«Сделано в Казахстане» должно стать олицетворением качества и доверия — Токаев

— В эпоху искусственного интеллекта разного рода возможности множатся в геометрической прогрессии, обязательно появятся новые отрасли и новые формы бизнеса. Это «золотой шанс» для мыслящей, активной молодежи. Государство и общество должны поддержать молодые таланты, и мы будем делать это. В повестке дня стоит актуальная задача — воспитание граждан в духе экономического патриотизма. Речь идет о поддержке отечественных производителей, об инвестировании в идеи и стартапы наших предпринимателей и потреблении их продукции. В этом тоже проявляется гражданская солидарность, — сказал Президент.

Он отметил, что в настоящее время растет количество наших национальных брендов. Национальный продукт представляет нашу страну во всем мире, поэтому знак Made in Qazaqstan должен стать олицетворением качества и доверия.