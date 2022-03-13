Сдан 50-квартирный дом и открыт детский реабилитационный центр в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В городе Саркане Алматинской области введен в эксплуатацию 50-квартирный арендный дом, построенный по программе «Нұрлы жер». Также открыт реабилитационный центр для детей «Сенім» на 40 мест. МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

Среди очередников, получивших долгожданное жилье - дети-сироты, инвалиды I, II групп, семьи, воспитывающие особенных детей, многодетные и неполные семьи, ветераны-афганцы, пенсионеры, работники бюджетной сферы, семьи, чье жилье признано аварийным. На строительство пятиэтажного жилого дома было направлено свыше 505 млн тенге. Жилой дом подключен ко всем современным коммуникационным сетям. Имеется детская игровая площадка, предусмотрена парковка для автомобилей.

«Я очень долго ждала этого дня. Почти 10 лет мы жил и в съемном доме, где не было никаких удобств для моих детей. Теперь мы с семьей переступаем порог собственного дома с новыми надеждами и верой в хорошее, - поделилась радостью многодетная ма ть Перизат Кудиярова.

В Сарканском районе строительство многоквартирных жилых домов не велось с 1991 года. Эта работа началась в 2020 году, в начале лета следующего года планируется сдать в эксплуатацию еще один 20-ти квартирный двухэтажный дом. В целом по району за 2006-2018 годы построено 3960 кв. метров жилья.

Кроме того, в городе Саркан открыт Центр по реабилитации детей с ограниченными возможностями «Сенім» на 40 мест . На сумму более 37,4 млн тенге приобретено необходимое оборудование, из них свыше 27,7 млн тенге потрачены на специализированные средства реабилитации. Это тренажёры «MotoMed», вертикализатор, устройство «ERGO», рецикулятор, тренажер-логопед «Дэльфа-1» и другое. В 22 кабинетах, оснащенных современным оборудованием, услуги оказывают 55 высококвалифицированных специалистов. Для центра также выделена автомашина для перевозки детей. Двор центра благоустроен, есть детские игровые площадки.

«Такие центры очень нужны. Детям, требующим особого ухода, не обходима специализированная помощь. Благодаря работе со специалистами можно добиться хороших результатов по улучшению здоровья детей. Особенность центра, который открыли в Сарканском районе, в том, что здесь детей можно оставлять на весь день. Также родители из отдаленных сел могут оставаться в этом центре до 6 месяцев и находиться рядом со своими детьми во время лечения», - отметила р уководитель областного управления координации занятости и социальных программ Маржан Мурат.

В центре оказываются услуги по восьми направлениям, в том числе социально-медицинскому, психологическому, культурному, правовому.

«Я рада, что реабилитационный центр открылся в нашем городе. Привезла сюда 11-летнюю внучку. Каждый год ездили в столицу на реабилитацию. Теперь могу обращаться к компетентным специалистам этого центра. Надеюсь, что будут положительные изменения в состоянии ее здоровья», - сказала местная жительница Саулет Нурмухамед кызы.

На капитальный ремонт здания, в котором расположен центр, было направлено 27 млн тенге.

Всего по Алматинской области функционирует 14 учреждений на 2231 место, все они оказывают специальные социальные услуги.