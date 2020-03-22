+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 14 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сдача тестов на COVID-19 и изоляция коснется всех авиапассажиров, независимо от категории стран

22 Марта 2020 12:10
Поделиться:
Сдача тестов на COVID-19 и изоляция коснется всех авиапассажиров, независимо от категории стран

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Всех пассажиров, прилетевших в Алматы, будут сразу изолировать для сдачи тестов на COVID-19. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Акимат Нур-Султана внедрил приложение, позволяющее сократить время регистрации на блокпостах
18 санитарных постов в срочном порядке установили в районах Алматинской области и Талдыкоргане Жизнь продолжается: как артисты «Астана Опера» работают в условиях карантина Должны ли сдавать тест на коронавирус пассажиры авиарейсов в регионах РК

Такие меры будут применяться в отношении всех граждан независимо от категории стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

«Сразу с рейса их разместят в определенные центры, которые развернуты под медицинский стационар (общежитие, санатории, возможно свободные койки в провизорных центрах). Всех разместим на карантин до результатов первого анализа, а тех, кто прилетел из стран 1А категории, поместим на 14-дневный карантин», - пояснил глава управления.

Ранее сообщалось, что такие меры приняты в отношении пассажиров , прилетевших в город Нур-Султан. Без сдачи теста на COVID-19 авиапассажиры не попадут в столицу. Только при отрицательном диагнозе пассажиры вправе выехать в город и находиться на домашнем карантине. Результаты анализов будут доступны в течение суток.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Туризм, Здравоохранение, Транспорт, Коронавирус, Пневмония в Китае, Коронавирус в РК,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив