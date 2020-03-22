Сдача тестов на COVID-19 и изоляция коснется всех авиапассажиров, независимо от категории стран

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Всех пассажиров, прилетевших в Алматы, будут сразу изолировать для сдачи тестов на COVID-19. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие меры будут применяться в отношении всех граждан независимо от категории стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.

«Сразу с рейса их разместят в определенные центры, которые развернуты под медицинский стационар (общежитие, санатории, возможно свободные койки в провизорных центрах). Всех разместим на карантин до результатов первого анализа, а тех, кто прилетел из стран 1А категории, поместим на 14-дневный карантин», - пояснил глава управления.

Ранее сообщалось, что такие меры приняты в отношении пассажиров , прилетевших в город Нур-Султан. Без сдачи теста на COVID-19 авиапассажиры не попадут в столицу. Только при отрицательном диагнозе пассажиры вправе выехать в город и находиться на домашнем карантине. Результаты анализов будут доступны в течение суток.



