-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
Сдача тестов на COVID-19 и изоляция коснется всех авиапассажиров, независимо от категории стран
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Всех пассажиров, прилетевших в Алматы, будут сразу изолировать для сдачи тестов на COVID-19. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Такие меры будут применяться в отношении всех граждан независимо от категории стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу.
«Сразу с рейса их разместят в определенные центры, которые развернуты под медицинский стационар (общежитие, санатории, возможно свободные койки в провизорных центрах). Всех разместим на карантин до результатов первого анализа, а тех, кто прилетел из стран 1А категории, поместим на 14-дневный карантин», - пояснил глава управления.
Ранее сообщалось, что такие меры приняты в отношении пассажиров , прилетевших в город Нур-Султан. Без сдачи теста на COVID-19 авиапассажиры не попадут в столицу. Только при отрицательном диагнозе пассажиры вправе выехать в город и находиться на домашнем карантине. Результаты анализов будут доступны в течение суток.
- Акимат Нур-Султана внедрил приложение, позволяющее сократить время регистрации на блокпостах
- 18 санитарных постов в срочном порядке установили в районах Алматинской области и Талдыкоргане
- Должны ли сдавать тест на коронавирус пассажиры авиарейсов в регионах РК
- На период карантина в Алматы создано 12 аварийных бригад теплосетей
- Около 600 пассажиров с международных рейсов изолировали в Нур-Султане
- Коронавирус: в столичном горздраве рассказали о состоянии новых пациентов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана