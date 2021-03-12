Сдача «под ключ»: новый механизм строительства многоэтажек разработан в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Крупные компании готовы инвестировать в строительство коммерческого жилья в Усть-Каменогорске и Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Восточно-Казахстанской области.

За последние годы объём жилищного строительства в регионе вырос в несколько раз. И все же этого недостаточно, чтобы полностью «закрыть» потребности населения. В связи с этим в ВКО разработан принципиально новый механизм строительства многоквартирных домов за счёт частных инвестиций. Чтобы стимулировать компании к действию, соинвестором выступит АО «НК «СПК «Ертiс», доля участия которого составит 25%.

Под руководством акима области состоялось совещание с руководством 12 крупных строительных компаний, которые выразили готовность к работе, более того, они уже ознакомились с площадками для будущего строительства и предоставили свои проекты. Самое важное, что такой подход позволит решить наболевшую, особенно для областного центра, проблему нерадивых подрядчиков и избежать ситуаций, когда начинает строить дом одна компания, завершает другая, а претензии за недоделки и вовсе получает третья. Благодаря новому механизму, генподрядчик будет сдавать дом «под ключ», причём благоустройство территории он также берет на себя, с соблюдением норм внутридворовых проездов шириной в шесть метров и парковкой из расчета 1,5 места на одну квартиру.

«На сегодняшний день на депозитах жителей региона лежат 460 миллиардов тенге, а это означает, что покупательская способность очень высока, - отметил Даниал Ахметов. - Я знаю конъюнктуру цен, и, поверьте, через год ситуация будет совершенно иной. Но вы первые и именно вы получите самые эффективные условия и всегда будете в приоритете, заверяю вас».

Буквально в течение 10 дней будут подписаны все необходимые документы и компании смогут начать работать. Им предлагается три варианта взаимодействия:

1. СПК предоставляет готовый участок со всеми подведёнными коммуникациями

2. Инвестор строит на своём участке с самостоятельно разработанной ПСД

3. Инвестор строит на участке, предоставленном на конкурсных условиях.

Такая форма работы позволит не просто увеличить количество строящегося жилья, но и создать благоприятную конкурентную среду, что в свою очередь приведёт к снижению цен, а это прямая выгода для населения. Кроме того, будут привлекаться новые инвестиции, создаваться рабочие места, что очень важно в непростой для всех нас период.

Есть ещё один немаловажный для жителей двух городов момент: «Отбасы банк» сейчас разрабатывает специальную систему ипотечного кредитования именно на такое коммерческое жилье. Как отметила представитель финансового института, которая присутствовала на совещании, у людей есть интерес к этому, они готовы брать ипотеку на новые квартиры в коммерческих домах. А «Отбасы банк», в свою очередь готов предложить выгодные условия.

«Весь первый этап работы я буду держать на контроле», - подчеркнул Даниал Ахметов.

Для примера, готовность построить и ввести в эксплуатацию в Усть-Каменогорске 243 квартиры (23,7 тысяч квадратных метров) выразило ТОО «Дейнека». А ТОО «Фирма Азия» будет заниматься строительством трёх многоэтажных коммерческих домов в Семее (всего 216 квартир). Также своё согласие и желание работать подтвердили компании «Сатти», «Oskemen build», «Технология комфорта», «ARYS STROY» и ряд других. Причём представляют они не только Усть-Каменогорск и Семей, но и Нур-Султан и Алматы. Потому что подобного механизма строительства коммерческого жилья ещё не предлагали в республике.

Но и это ещё не все. На следующей неделе состоится совещание со строительными компаниями, которые будут заниматься ИЖС. Причём они смогут использовать как готовые одобренные типовые проекты одноэтажных домов, которые есть в акиматах городов Аягоз, Семей и Усть-Каменогорск, так и строить по-своему. Здесь также соберут первый пул инвесторов, и также доля СПК будет составлять 25%. Разница с многоквартирными домами лишь в том, что цена за квадратный метр жилья в ИЖС будет регламентирована, в Семее она составит 140 тысяч тенге, в областном центре - 160.