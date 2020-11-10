Считаю важным обеспечить синергию национальных программ инфраструктурного развития – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решающую роль в обеспечении устойчивого развития наших стран в условиях пандемии играет инновационные технологии. С таким заявлением на саммите Шанхайской организации сотрудничества выступил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Открываются новые горизонты цифровой трансформации наших экономик. Убежден, скорейшее согласование концепции по пулу технопарков ШОС позволит гармонизировать усилия по переводу национальных экономик на инновационные рельсы. Имея ввиду обеспечение привлекательности сельских регионов в качестве центров экономической активности, мы приветствуем принятие сегодня Концепции сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху», - сказал Касым-Жомарт Токаев на саммите ШОС.

По словам Президента, укрепление транспортно-логистического сотрудничества имеет решающее значение для расширения в торговле между странами-членами ШОС.

«Считаю важным обеспечить синергию национальных программ инфраструктурного развития государств-членов и наблюдателей ШОС. Выражаю также готовность к совместной работе по согласованию и подписанию программы развития дорог ШОС. Связующим звеном наших общих усилий безусловно выступает мегапроект «Развитие пояса и пути». Казахстан будет прилагать должные усилия по совместной реализации инфраструктурных и логистических проектов, что пойдет на пользу и нашей экономике, и экономикам наших партнеров», - заключил Глава государства.