+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Считаю решение абсолютно верным – Президент РК об инициативе обратиться к ОДКБ

17 Февраля 2022 21:00
Поделиться:
Считаю решение абсолютно верным – Президент РК об инициативе обратиться к ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился мнением касательно своей инициативы обратиться к ОДКБ за помощью во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президент может занимать свой пост два срока и это требование нарушать нельзя - Касым-Жомарт Токаев
Проводимую кадровую политику прокомментировал Касым-Жомарт Токаев Президент РК: Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства Январские события: Какие уроки извлек для себя Президент

«Это не то решение, о котором можно было бы сожалеть. Напротив, считаю это решение абсолютно верным. Надо понимать, что вооруженные боевики разгромили Алматы и угрожали другим нашим городам. И если бы не был своевременно введен миротворческий контингент, то террористы захватили бы и другие города. Вооруженные столкновения происходили в Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Кызылорде. В столице была замечена подготовка террористов, которые даже готовились к нападению на Акорду», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале Qazaqstan.

По словам Президента, некоторые известные эксперты высказывают мнение, что в планах террористов был захват двух крупнейших городов Казахстана.

«Этот план схож со сценарием, примененным в Сирии, где террористы также пытались захватить Дамаск и Ракку. Миротворческий контингент ОДКБ, находясь в нашей стране, не произвел ни одного выстрела. Об этом надо говорить прямо и открыто. Его миссия заключалась лишь в защите основных стратегических объектов. И в этот момент силовые структуры Казахстана вступили в дело и дали отпор вооруженным террористам. Между силами ОДКБ и казахстанскими силовыми структурами была установлена тесная связь и координация», - заключил Глава государства.


Подписывайтесь на наш канал:

#ОДКБ   #Правительство РК   #Алматинская трагедия  
Поделиться:
Новости по теме
Президент может занимать свой пост два срока и это требование нарушать нельзя - Касым-Жомарт Токаев
Проводимую кадровую политику прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Президент РК: Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства
Январские события: Какие уроки извлек для себя Президент
Популярное
1 О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
2 1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
4 В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
5 Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
6 Глава государства принял министра обороны
Читайте также
Президент высказался о задержании невиновных во время январских событий
Пытались совершить переворот – Касым-Жомарт Токаев о январских событиях
О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
Глава государства принял министра обороны
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив