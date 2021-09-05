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    20:04, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Считаю нынешнее Послание прогрессивным и нужным - эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очень важный фокус в нынешнем Послании Главы государства обозначен на развитие стратегического мышления руководителей. Об этом заявила руководитель Центра обучения и развития «Харизма», сертифицированный бизнес-тренер, бизнес-коуч, психолог Людмила Серекбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Для меня это Послание стало ключевым, так как я являюсь сертифицированным бизнес-тренером и бизнес-коучем, я работаю с курсом развития стратегического мышления. На сегодняшний день, это очень важный фокус внимания Главы государства, на развитие стратегического мышления руководителей», - сказала Людмила Серекбаева в телефонной беседе корреспонденту МИА «Казинформ».

    Также эксперт отметила упор на работу и мышление результатами.

    «То есть, он сказал о том, что руководителям новой формации сегодняшнего дня необходимо уметь мыслить результатами, хватит мыслить процессами. Следующее , что мне сильно откликнулось, как патриоту нашей страны, это то, что большое внимание на госслужбе теперь будет уделено факторно-бальной шкале. То есть оптимизация кадров приведет к повышению заработной платы и у госслужащих будут мотивы для работы в определенных сферах, где они могут пропорционально и соответственно вкладу, который они вносят в свою работу, получать заработную плату, потому что уравниловке сказано точное нет и я с эти совершенно согласна», - добавила Людмила Серекбаева.

    Эксперт также отметила социальную направленность Послания Главы государства.

    «Еще я бы хотела отметить меры по повышению минимальной заработной платы и по изменениям в приобретении жилья по пенсионным накоплениям. В целом, считаю, нынешнее Послание очень прогрессивным и нужным», - подчеркнула Людмила Серекбаева.


    Теги:
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