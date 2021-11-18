+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -4 °С
USD 430.74 EUR 487.17
RUB 5.92 CNY 67.5
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Считаю необходимым провести глобальный форум по ядерному разоружению - Касым-Жомарт Токаев

18 Ноября 2021 16:17
Поделиться:
Считаю необходимым провести глобальный форум по ядерному разоружению - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости проведения глобального форума по ядерному разоружению в соответствии с предложением Елбасы рассказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев - дипломатам: Нам необходимо расширять горизонты внешней политики
Активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности поручил Президент РК В кризисных условиях наши дипломаты проявили свои лучшие качества - Касым-Жомарт Токаев Казахстану предстоит синтезировать проверенные подходы с новыми решениями во внешней политике – Глава государства

Президент напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня закрытия Семипалатинского полигона.

«Решение о добровольном отказе от ядерного оружия способствовало значительному повышению авторитета Казахстана в международном сообществе. Наша страна вошла в число лидеров глобального антиядерного движения. Считаю необходимым в соответствии с предложением Елбасы провести глобальный форум по ядерному разоружению», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания коллегии МИД РК.

Ранее Президент заявил, что закрепление границы стало гарантией территориальной целостности Казахстана.

Отметим, что мероприятие проходит накануне 30-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан.




Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #30 лет Независимости   #30-летие закрытия Семипалатинского полигона  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев - дипломатам: Нам необходимо расширять горизонты внешней политики
Активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности поручил Президент РК
В кризисных условиях наши дипломаты проявили свои лучшие качества - Касым-Жомарт Токаев
Казахстану предстоит синтезировать проверенные подходы с новыми решениями во внешней политике – Глава государства
Популярное
1 Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
2 Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
3 Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана
4 Россиянин шесть лет получал пенсию в Восточном Казахстане
5 Президент принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
6 Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
Читайте также
VI Саммит СВМДА проведут в Нур-Султане в 2022 году
Необходимость перемен в кадровой политике МИД отметил Президент Казахстана
Укравших скот на 8,5 миллинов тенге задержали в Акмолинской области
Освобожденный из рабства в Казахстане россиянин прибыл в посольство РФ в Нур-Султане
Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана
Россиянин шесть лет получал пенсию в Восточном Казахстане
Президент принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив