Считаю необходимым провести глобальный форум по ядерному разоружению - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости проведения глобального форума по ядерному разоружению в соответствии с предложением Елбасы рассказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня закрытия Семипалатинского полигона.

«Решение о добровольном отказе от ядерного оружия способствовало значительному повышению авторитета Казахстана в международном сообществе. Наша страна вошла в число лидеров глобального антиядерного движения. Считаю необходимым в соответствии с предложением Елбасы провести глобальный форум по ядерному разоружению», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания коллегии МИД РК.

Ранее Президент заявил, что закрепление границы стало гарантией территориальной целостности Казахстана.

Отметим, что мероприятие проходит накануне 30-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан.







