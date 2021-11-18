Считаю необходимым провести глобальный форум по ядерному разоружению - Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости проведения глобального форума по ядерному разоружению в соответствии с предложением Елбасы рассказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Президент напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня закрытия Семипалатинского полигона.
«Решение о добровольном отказе от ядерного оружия способствовало значительному повышению авторитета Казахстана в международном сообществе. Наша страна вошла в число лидеров глобального антиядерного движения. Считаю необходимым в соответствии с предложением Елбасы провести глобальный форум по ядерному разоружению», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания коллегии МИД РК.
Ранее Президент заявил, что закрепление границы стало гарантией территориальной целостности Казахстана.
Отметим, что мероприятие проходит накануне 30-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан.
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