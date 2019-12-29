Считать сорняки с помощью беспилотников намерены в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как намерены развивать отрасль сельского хозяйства, рассказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2016 году объем произведенной продукции сельского хозяйства составлял 411 млрд тенге. 2019-год регион завершил с показателем в 630 млрд тенге. Рост – практически в 1,5 раза. Аким области заверил, что отрасль будет и дальше развиваться.

Планируют в регионе продолжить диверсификацию посевных площадей, намерены апробировать новые перспективные сорта, которые будут рентабельны.

«Мы надеемся, что будут внесены изменения в законодательство: у тех, кто плохо работает, земли нужно изымать быстро, безо всяких проволочек. Раньше было пять лет, сейчас снизили до двух, нужно снизить до года. Судебные разбирательства потом растягиваются на два-три года. Земля не должна ждать, люди не должны ждать, пока недобросовестный товаропроизводитель соизволит нормально работать», - считает К.Аксакалов.

Планируют в регионе внедрять космический мониторинг. Аким области отметил, что технологии позволяют дистанционно отслеживать сорняки на полях. Не надо людям ходить и вручную считать.

«Это можно сделать с помощью либо космического мониторинга, либо беспилотника. Осенью, к уборке, можно посчитать количество сорняков на поле, соответствует ли это нормативу. Если нет, то можно сразу отправлять в адрес сельхозтоваропроизводителя «привет». На первый-второй раз – штраф, а потом должен уйти и предоставить земли тем, кто хочет работать», - сказал К.Аксакалов.

Развитие сельского хозяйства, по словам акима области, позволило увеличить объемы переработки продукции. К концу 2020-го года в регионе рассчитывают перерабатывать 57% выращенной пшеницы.

«Весь этот рост должен отражаться на уровне налогов, заработных плат. По итогам 9 месяцев в отрасли сельского хозяйства заработная плата выросла на 18%, налоговые поступления увеличились. В 2017 налогов было выплачено 7,3 млрд тенге, в 2019-м – 9,9 млрд тенге. Рост неплохой, но мы будем и дальше продолжать эту работу», - добавил К.Аксакалов.