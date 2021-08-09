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Считается ли вакцина «Спутник V» халяльной

9 Августа 2021 10:11
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Считается ли вакцина «Спутник V» халяльной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Считается ли российская вакцина «Спутник V» халяльной? На этот вопрос в прямом эфире в Instagram телеведущей Динары Сатжан ответил имам Московской мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Когда по «Спутник V» все утвердилось, написали официальное письмо институту. Они очень положительно восприняли, дали полную раскладку. Встречались с медиками, с точки зрения богословской все изучали. В том числе можно найти информацию на umma.ru «Фетва о дозволенности вакцины «Спутник V». Мы проработали в течение месяца и вынесли эту фетву – заключение о том, что с точки зрения канонической – халаль. Изучив все нюансы, ингредиенты, этапы создания вакцины, ничего харамного нет», - ответил имам.

По его словам, в этой вакцине запретного ничего нет.

Ранее сообщалось о том, считается ли грехом в Исламе дезинформация.

«Клевета – одно из самых пагубных качеств. В Хадисе говорится о том, что верующий не может быть лжецом. В 49 Суре 6 Аята говорится, что, если к вам приходит человек грешный, с неоднозначной репутацией и дает какую-то новость, которая может изменить ваше отношение к ситуации, людям не в лучшую сторону, вы должны раскрыть эту ситуацию, понять суть. То есть, сделать эту ситуацию ясной. Если вы сделаете поспешные выводы, вы можете нанести кому-то вред и в итоге пожалеть об этом», - пояснил имам.



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#Религия   #Общество   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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