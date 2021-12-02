Счетный комитет сообщил о задержках строительства объектов инфраструктуры в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О несвоевременном завершении строительства объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в Атырауской области сообщили в Счетном комитете по контролю за исполнением Республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в ведомстве, несвоевременное завершение объектов строительства социальной и коммунальной инфраструктуры по четырем проектам на сумму 16,2 млрд тенге негативно отражается на качестве жизни населения.

При планировании проекта по строительству канализационных сетей в поселке Доссор и фактическом завершении на 95% не проработаны пути решения по направлению стоков. В то же время, планируемое направление канализационных стоков в сторону села Макат протяженностью 35 км экономически не оправдано и приведет к излишним затратам бюджета на сумму 3,9 млрд тенге.

Ранее Рашит Ахметов заявил о выявленных аудитом многочисленных нарушениях при составлении отчетности по реализации проектов, уменьшении плановых назначений целевых индикаторов, искажении сумм, выделяемых на реализацию мероприятий в регионе.

Было отмечено увеличение неисполненных целевых индикаторов программы развития территорий Атырауской области.

В ведомстве сообщили , что ежегодно увеличивается доля неисполненных целевых индикаторов (с 14,8% до 28,3%) программы развития территорий Атырауской области на 2016-2020 годы, при этом 58,4% целевых индикаторов государственных программ не нашли своего отражения в программе. Также допускается неисполнение ключевых целевых индикаторов меморандума местного исполнительного органа в области, в среднем на 24% за 2018-2020 годы.