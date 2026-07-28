Счетчики, ремонт и жилищная помощь: Канат Бозумбаев поставил задачи акиматам

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании Правительства отметил, что акиматам регионов необходимо взять на особый контроль реализацию проектов в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) в текущем году, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он отметил, что в настоящее время большинство регионов уже приступили к выполнению ремонтных работ.

— Акиматам, указанным в докладе, необходимо взять на особый контроль реализацию проектов текущего года и обеспечить своевременное завершение ремонтных работ. Кроме того, необходимо проработать вопросы предварительной подготовки по всем региональным проектам, запланированным на 2027 год, и принять соответствующие меры, — сказал Канат Бозумбаев.

Заместитель Премьер-министра отметил, что цифровизацию невозможно реализовать без полного оснащения потребителей приборами учета.

— В этой связи Министерствам энергетики, промышленности и строительства совместно с акиматами необходимо в кратчайшие сроки определить потребность в установке приборов учета по каждому региону и совместно с Министерством национальной экономики утвердить конкретный план мероприятий по реализации данных проектов до 2029 года, — поручил Канат Бозумбаев.

Он также напомнил, что сейчас ведется работа по упрощению и автоматизации процедур назначения жилищной помощи для оплаты коммунальных услуг.

— В этой связи в целях полной автоматизации процессов Министерству промышленности и строительства совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, а также акиматами необходимо в кратчайшие сроки обеспечить интеграцию единых расчетных центров с государственными информационными системами, — добавил заместитель Премьер-министра.

Ранее сообщалось, что единую платформу коммунальных услуг Smart Turmys запустят в Казахстане до конца года.