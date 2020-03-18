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Счетчики будут проверять дистанционно во время карантина в Алматы
18 Марта 2020 14:25
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Счетчики будут проверять дистанционно во время карантина в Алматы. Об этом сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Асет Масабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«По проверке счетчиков. Все службы у нас будут работать дистанционно, если будут какие-то проблемы, можете заявку дать. Примем и отправим людей на место», - сказал он.
Он также добавил, что все аварийные бригады в городе обеспечены масками и обрабатывающими средствами.
Ранее он рассказал, что в городе все коммунальные предприятия продолжат свою работу, но работы по оказанию услуг будут переведены в онлайн-режим.
Ключевые слова: Алматы, ЖКХ, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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