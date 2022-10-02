Счета на оплату электроэнергии для средней итальянской семьи вырастут на 59%

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Итальянский регулирующий орган по энергетике, сетям и окружающей среде «Arera» заявил на текущей неделе, что цены на электроэнергию в стране продолжат рост, а счет для средней семьи вырастет на 59%, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным властей Италии, без принятия чрезвычайных мер по сдерживанию роста цен на энергию подорожание составило бы 100%. В этом году правительство страны выделило более 60 млрд евро на меры по смягчению последствий резкого роста цен на энергоносители.

Директор регионального подразделения «Arera» Массимо Риччи заявил, что в Италии будут выставлены счета за электроэнергию, которых «никогда раньше не было».

Представитель партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, которая готовится стать следующим премьер-министром Италии, пообещала поставить национальные интересы на первое место в борьбе с растущими ценами на энергию.

В субботу она выступила перед фермерами на сельскохозяйственной ярмарке в Милане, где подчеркнула, что защитит итальянскую промышленность и сельское хозяйство от последствий роста цен на энергоносители, а также остаточных последствий пандемии коронавируса и рекордной жары прошлым летом, которые уничтожили урожай на миллиарды евро.