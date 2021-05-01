Счастье, которое дано не каждому - Тимур Джумурбаев о Дне единства народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель республиканской молодежной организации «Жарасым» при АНК, внештатный советник министра информации и общественного развития РК Тимур Джумурбаев поделился своим мнением касательно празднования Дня единства народа Казахстана, обратившись к молодым гражданам нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для молодых казахстанцев, родившихся в период Независимости, понятия мира и согласия являются привычными. Нужно понимать, что это не просто данность, а прочный капитал развития нашего государства. Только из рассказов старших и уроков истории мы знаем, каким трудом строился независимый Казахстан, с какими трудностями столкнулись другие постсоветские страны. Факты говорят о том, что отсутствие согласия может привести к кровопролитию и трагическим ситуациям. Поэтому, в идее Праздника единства народа Казахстана, кроется глубокий смысл. Стабильность и мир привлекают новые инвестиции, открывают возможности для ведения бизнеса, запуска новых предприятий, повышения благосостояния граждан, потому что в таком обществе существует самое главное - доверие», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» Тимур Джумурбаев.

Председатель молодежной организации «Жарасым» считает, что современному Казахстану есть чем гордиться, отметив, что много этносов обрели в стране свой дом.

«За последние 30 лет пройден большой путь: построена новая столица, достигнут авторитет и уважение на международной арене, создана динамично развивающаяся экономика. В основе всех этих побед лежит единство нашего народа. Казахстан стал домом для десятков этносов. Многие приезжали на эту землю не по своей воле, но обрели здесь дом и навсегда связали свою жизнь с Казахстаном. Для потомков этих людей нет другой Родины, кроме независимого Казахстана. Мы вместе работаем, учимся, развиваемся, создаем семьи и находим возможность для самореализации. Это счастье, которое дано не каждому народу. Сегодня представители разных этносов интегрированы в единое общество, молодежь свободно говорит на государственном языке, уважает нашу общую историю», - отметил Тимур Джумурбаев.

По его словам, все сейчас чаще живут в виртуальном мире и иногда люди встречаются с ксенофобией, даже неприязнью и негативом.

«В условиях кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, тяжело найти государство, где все абсолютно хорошо. Проблемы существует, без них не бывает и развития. Молодежь должна иметь в руках ресурс для того, чтобы уметь отделять правду от лжи. В Казахстане много талантливых молодых людей, все мы хотим одного - чтобы в нашем доме, нашей семье и нашей стране было все хорошо. Поэтому, для молодых очень важно ценить единство, которое завещали наши предки. В интернете мы видим истории, как люди, давно уехавшие из Казахстана с искренней ностальгией вспоминают нашу страну и наших людей. Казахстанцы - нация миролюбивых людей. Поэтому давайте сохраним и приумножим нашу дружбу и мир, передав следующим поколениям», - обратился к соотечественникам Тимур Джумурбаев.

«Казахстан уважаем на международной арене и является гарантом мира и стабильности. Мы также помогаем другим странам обрести утерянное единство, как это было во время переговоров всех заинтересованных сторон по Сирии на площадке столицы Казахстана. Весь мир знает миролюбивые инициативы нашего Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Это и закрытие Семипалатинского ядерного полигона, и создание СВМДА, и вклад в развитие евразийской интеграции», - добавил он.

Тимур Джумурбаев напомнил, что 28 апреля на прошедшей XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана в очередной раз были озвучены слова о том, насколько ценным и хрупким является единство.

«Важно, чтобы на эти вещи мы смотрели через призму тех достижений, которые достиг Казахстан за годы Независимости. Нам есть чем гордиться, это нельзя отрицать. Сессия по-настоящему стала исторической. Елбасы передал право возглавлять АНК Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. При этом Нурсултан Назарбаев, как создатель и архитектор казахстанской модели мира и согласия, остается вместе с нами в качестве Почетного Председателя АНК. Мы ощущаем поддержку Елбасы и уверен, что Ассамблея будет продолжать обеспечивать мир и согласие в стране. Наш опыт уже перенимают другие страны. Ассамблеи работают в Российской Федерации и Кыргызской Республике», - отметил спикер.

Председатель молодежной организации при АНК поздравил казахстанцев.

«Сегодня мы празднуем День единства народа Казахстана. Для меня, как человека, родившегося на стыке тысячелетий, это важная дата. Я могу назвать себя счастливым человеком, потому что живу в мирной стране, оттого могу получать качественное образование, путешествовать по миру, заниматься любимым делом. Хотел бы поздравить всех казахстанцев с этим праздником и пожелать мира и процветания нашей стране!» - сказал Тимур Джумурбаев.







