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    14:25, 16 Март 2021 | GMT +6

    Сбытчика наркотиков задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Туркестанской области поступило сообщение о том, что житель одного из районов занимается хранением и сбытом наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Как выяснилось, наркосбытчик реализовал жителю Тулькубасского района сверток с марихуаной за 5 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УПН ДП Туркестанской области задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Им оказался житель Тулькубасского района. Согласно экспертизе, общий вес изъятый в качестве вещественного доказательства марихуаны составило свыше 23 грамм. В ходе дальнейшего обыска оперативники обнаружили в доме подозреваемого и изъяли также «синтетические наркотики», - рассказали в полиции.

    Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый причастен к совершению кражи чужого имущества. Возле дома сельчанина воришка похитил автомобильные диски и другие запчасти от автомашины потерпевшего. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 100 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

    В настоящее время по всем фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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