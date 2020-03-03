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Сброс воды из Шерубай-Нуринского водохранилища начали раньше обычного

3 Марта 2020 02:01
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Сброс воды из Шерубай-Нуринского водохранилища начали раньше обычного

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области, учитывая тёплую и снежную зиму, в этом году ускорили начало работ по подготовке к паводку. На основных водохранилищах уже сбрасывают воду, чтобы освободить резервуар к половодью, передает МИА «Казинформ».

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Глава региона Женис Касымбек в ходе рабочей поездки в Абайский район посетил гидроузел Шерубай-Нуринского водохранилища.

«Согласно плану подготовки к паводковому периоду сейчас осуществляется сброс воды для резервирования ёмкости водохранилища. Всё проходит в штатном режиме. Уровень озера опустим где-то на метр. В этом году сброс воды начали на две недели раньше. В прошлом году к этим работам приступили cедьмого марта, а в этом - 24 февраля. Это связано с погодными условиями - зима была тёплая и многоснежная», - сказал Андрей Соловьёв, операционный директор ТОО «ГРЭС «Топар».

Шерубай-Нуринское водохранилище предназначено для технического водоснабжения ГРЭС, питьевого водоснабжения посёлка Топар, подпитки скважин Жартасского водохранилища и орошения земель. Сюда стекаются воды из реки Шерубай-Нура.

Аким области осмотрел гидроузел.

По словам руководителей предприятия, никаких проблем с техническим состоянием объекта нет. Во время посещения обсудили график и максимальные объёмы сброса воды.

Женис Касымбек также осмотрел подъездную дорогу к селу Тасзаимка. Сюда приходит сбрасываемая из водохранилища вода, и каждый год на этом участке происходят переливы.

В прошлом году в трёх местах уложили водопропускные трубы, подняли дорогу и укрепили её земляным валом. Но это не решило проблемы. Необходимо сделать реконструкцию и провести санацию реки Шерубай-Нура.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, доложил аким Абайского района Бауржан Асанов. Планируется, что к лету готовый проект пройдёт госэкспертизу, и в этом году можно будет начать реконструкцию.

Женис Касымбек дал поручения по своевременной разработке ПСД и ликвидации опасной паводковой ситуации.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Акимат, Безопасность, Паводок,
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Агата Мухамеджанова

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