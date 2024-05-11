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    20:08, 10 Май 2024 | GMT +6

    Сброс воды продолжается в Павлодарской области из-за увеличения боковой приточности рек Уба и Ульба

    Иртыш
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    В Павлодарской области природоохранные попуски официально завершились. Однако сброс воды продолжается на уровне 1700 кубометров в секунду, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации областного управления недропользования окружающей среды и водных ресурсов, природоохранные попуски из вехнеиртышского каскада водохранилищ завершились 7 мая. Всего за весь период попусков было сброшено 6,7 кубокилометра воды. В южных районах области на сегодня наблюдается отшнурование реки, ниже Павлодара вода еще продолжает прибывать.

    - Вместе с тем, в связи с увеличением боковой приточности рек Уба и Ульба, сброс воды продолжается. С 6 по 10 мая он запланирован на уровне 1700-1750 кубометра в секунду. Это не повлияет на выход воды на пойму, так как заполнение поймы происходит при сбросах свыше 2000 кубометров в секунду, - объяснила Айгерим Кабылтаева, руководитель областного управления недропользования окружающей среды и водных ресурсов.

    Айгерим Кабылтаева уточнила, что на качество и ход дезинсекционных мероприятий дополнительный сброс повлиять не должен.

    Ранее павлодарцам сообщили, что авиаобработки поймы начались с 27 апреля, а первый тур речной обработки запланирован на 16-17 мая.

    Теги:
    Павлодар Регионы Вода Реки Павлодарская область Паводки
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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