Сброс воды продолжается в Павлодарской области из-за увеличения боковой приточности рек Уба и Ульба

В Павлодарской области природоохранные попуски официально завершились. Однако сброс воды продолжается на уровне 1700 кубометров в секунду, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации областного управления недропользования окружающей среды и водных ресурсов, природоохранные попуски из вехнеиртышского каскада водохранилищ завершились 7 мая. Всего за весь период попусков было сброшено 6,7 кубокилометра воды. В южных районах области на сегодня наблюдается отшнурование реки, ниже Павлодара вода еще продолжает прибывать.

- Вместе с тем, в связи с увеличением боковой приточности рек Уба и Ульба, сброс воды продолжается. С 6 по 10 мая он запланирован на уровне 1700-1750 кубометра в секунду. Это не повлияет на выход воды на пойму, так как заполнение поймы происходит при сбросах свыше 2000 кубометров в секунду, - объяснила Айгерим Кабылтаева, руководитель областного управления недропользования окружающей среды и водных ресурсов.

Айгерим Кабылтаева уточнила, что на качество и ход дезинсекционных мероприятий дополнительный сброс повлиять не должен.

Ранее павлодарцам сообщили, что авиаобработки поймы начались с 27 апреля, а первый тур речной обработки запланирован на 16-17 мая.