8 самолетов АН-2 проведут обработку против гнуса в Павлодарской области

В Павлодарской области готовятся к авиаобработке поймы. В этом году количество самолетов, задействованных в обработках, увеличили вдвое. Этой весной в результате разлива Иртыша в регионе будет затоплено не меньше 70% пойменных территорий, что скажется на количестве кровососущих, передает корреспондент агентства Kazinform.

Борьбе с гнусом в Павлодарской области уделяют много внимания, так как пойменных территорий здесь больше, чем в любом другом регионе страны. А значит, и кровососущих больше.

Как сообщили в управлении недропользования, в прошлом году авиаобработку начали с 3 мая, в этом году самолеты уже наготове. Ориентируются, в том числе, на прогноз от «Казгидромета».

— У нас самая большая пойма в стране — 380 тысяч гектаров. Ожидаем затопление от 70 до 85%. Точно можно будет сказать после полного разлива, который мы ждем к 15 мая. Задача в этом году поставлена непростая: площадь затопления будет больше в 2,5 раза, площадь обработки мы увеличили с 72 до 127 тысяч гектаров. Усилили работы по авиационной обработке, по речной и барьерной обработкам. Дополнительно привлечено еще 4 авиаборта, — рассказал аким области Асаин Байханов.

Личинки комаров развиваются в стоячей воде, а мошка — в проточной. Поэтому предусмотрены и авиаобработка, и речная. Накануне воздушные суда из Петропавловска и Караганды прибыли на аэродром в пригороде Павлодара. Пилоты приступят к работам, когда вода немного прогреется и личинки разовьются до нужной стадии.

— Все борты уже на месте, подрядчик предоставил лицензию. И как только научная группа скажет, что личинка находится в стадии питания, начнутся обработки. Стратегия выстроена, есть утверждённый и согласованный, в том числе — со мной, алгоритм работы. Все этапы будут контролироваться как научной группой, так и специалистами управления окружающей среды недропользования, который является заказчиком данных работ, — заверил глава региона.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Также принято решение об увеличении количества точек сброса биологического препарата на этапе речных обработок. Асаин Байханов отметил, что мошка доставляет проблем не меньше, чем комары. При этом масштабные дноуглубительные работы давно не проводились, дно Иртыша заиливается, и, как следствие, создается благоприятная среда для развития гнуса.

Обработку проводят только по рекомендации ученых. Павлодарцев предупреждают: в пойме на один квадратный дециметр приходится до 900 личинок. Если эффективность обработки составляет 90%, единичные особи кровососущих останутся. Они могут доставлять определенный дискомфорт, но это несопоставимо с тем, если бы обработки не проводились.

Напомним, из-за погодных условий и большого объема природоохранных попусков сроки проведения обработок против гнуса на территории Павлодарской области скорректировали. Уже определены ориентировочные сроки проведения речных обработок. Первый тур речной обработки начнется 16 — 17 мая, второй тур — 26–27 мая; третий тур — 10–15 июня.

С подрядчиком заключен договор на три года, речь идет о 8 миллиардах тенге. Но, если фирма не будет справляться со взятыми на себя обязательствами, договор с ней могут в одностороннем порядке расторгнуть.