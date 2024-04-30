Сброс воды из Тасоткельского водохранилища идет в Жамбылской области

Превентивные меры для предотвращения паводков принимают в Жамбылской области, сбрасывая воду из крупного Тасоткельского водохранилища, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации Жамбылского филиала РГП «Казводхоз», поступающая в Тасоткельское водохранилище вода сейчас сбрасывается по реке Шу, достигнув границы Созакского района Туркестанской области. Сброс воды из Тасоткельского водохранилища продлится до 1 мая, за это время по реке Шу в Созакский район должно поступить около 1 млн кубометров воды.

— На настоящий момент из Тасоткеля сбрасывают 80 кубометров воды в секунду, это при проектном объеме водохранилища 447 млн кубометров и заполняемости на 95%, ситуация под контролем, — пояснил корреспонденту агентства Kazinform заместитель акима Жамбылской области Канатбек Мадибек.

Как сообщалось, на территории региона расположено более 140 гидротехнических объектов, в том числе имеются крупные водохранилища, наполняемость которых контролируется круглосуточно. Какпатасское и Караконузское водохранилища заполнены на 99%, Терс-Ащибулакское на 98%, Ынталы — 97%, Буркитты — 55%, Акколь — на 26%. Расположенное на территории соседнего Кыргызстана Кировское водохранилище, которе всегда вызывало опасения жителей окрестных сел, сегодня заполнено на 82%.

Отметим, что опасность возможного подтопления в период паводков на территории Жамбылской области существует в 42 населенных пунктах.

По информации ДЧС Жамбылской области, к паводковому периоду в регионе подготовлены необходимые силы и средства ДЧС —около 400 единиц техники, более ста водооткачивающих средств, лодки. В селеопасных населенных пунктах созданы необходимые резервы, сформированы мобильные группы, которые призваны контролировать ситуацию и принимать меры.