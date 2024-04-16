Какие опасения вызывает состояние водохранилищ в Жамбылской области

Территориальная система гражданской защиты Жамбылской области переведена в режим повышенной готовности. Ежедневно в регионе проводится мониторинг заполняемости водохранилищ, состояния рек, озер и других водоемов, передает корреспондент агентства Kazinform.

На территории Жамбылской области расположено 141 гидротехническое сооружение. При этом 18 объектов находятся в республиканской собственности (6 водохранилищ, одна плотина, 11 гидроузлов), 115 — в коммунальной собственности (76 водохранилищ, 38 прудов, одна плотина). Восемь гидротехнических объектов переданы в частную собственность, это два водохранилища и шесть прудов.

По данным Жамбылского филиала РГП «Казводхоз», по состоянию на 15 апреля уровень наполняемости крупных водохранилищ выглядит следующим образом.

Какпатасское водохранилище наполнено почти на 100%, Караконузское водохранилище заполнено на 99%, Терс-Ащыбулак — на 98%, Ынталы — 97%, Тасоткельское — 95%, Буркитты — 55% и Акколь на 26%.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Расположенное в приграничной территории Кыргызской Республики Кировское водохранилище всегда вызывало некоторые опасения, так как неоднократно было причиной подтоплений прилегающих жамбылских селений. Однако в этом году этот объект не вызывает беспокойства, чаша водохранилища заполнена на 82%.

Общая наполняемость крупных водохранилищ Жамбылской области составляет более 81%.

Еще месяц назад картина была несколько иной. Какпатасское водохранилище было заполнено только на треть, а сегодня практически достигнут предел. На 39% вырос объем заполняемости Терс-Ащыбулака, на 31% прибавило Караконузское водохранилище, на 23% — Буркитты, на 13% — Тасоткель и на 12% увеличился объем воды в Кировском водохранилище.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

О том, насколько опасно доводить наполняемость водохранилищ до таких объемов, а также об общей ситуации с водоемами региона, в интервью рассказал директор Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Аскканат Кадыров.

— Аскканат Пернебаевич, в каком режиме сегодня происходит наполнение наших водохранилищ?

— На сегодняшний день водохранилища переведены в транзитный режим. Составлен график работы всех водохранилищ, находящихся на балансе Жамбылского филиала РГП «Казводхоз». По утвержденному графику идет заполнение самых крупных в регионе водохранилищ. Это Кировское, основной источник наполнения реки Талас, от которой берут поливную воду жамбылские аграрии, а также Тасоткельское и Терс-Ашыбулакское. На водохранилищах имеются свободные емкости для принятия паводковых и талых вод.

Для заблаговременного оповещения о повышенных сбросах воды с водохранилищ, а также для получения своевременных метеорологических сведений, управлением предупреждения ЧС ДЧС Жамбылской области организован обмен оперативной информацией с нашим филиалом «Казводхоз» и с «Казгидромет» по Жамбылской области.

— Какова ситуация на каждом водохранилище? Насколько опасно заполнять «под завявзку», буквально до допустимого объема?

Тасоткельское водохранилище заполнено на 95%, и, в зависимости от технического состояния, может принять до допустимого объема еще порядка 30 млн кубометров воды. Пропускная способность — 360 м3/сек, аварийная пропускная способность — 380 м3/сек. Объем поступающей воды составляет 85 м3/сек, а объем сбрасываемой воды 70 м3/сек. Учитывая, что вся водопропускная способность водохранилища составляет 740 м3/сек, а объем поступающей воды 85 м3/сек, можно с уверенностью говорить, что опасности на этом водохранилище на сегодняшний день нет.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Терс-Ащыбулакское водохранилище заполнено на 98%, пропускная способность 36 м3/сек, аварийная — 586 м3/сек. Поступает в это водохранилище 15,9 м3/сек, сбрасывается — 15,9 м3/сек, то есть исключено переполнение. При пропускной способности водохранилища 622 м3/сек и объеме поступающей воды 15,9 м3/сек опасность переполнения исключена.

Караконузское водохранилище заполнено на 99%, его пропускная способность 5 м3/сек, аварийная пропускная способность — 130 м3/сек. Объем поступающей воды и сбрасываемой воды одинаков — 6,19 м3/сек. Если вся водопропускная способность водохранилища составляет 135 м3/сек, а объем поступающей воды 6,19 м3/сек, то маловероятно, что может возникнуть какая-либо опасность.

Что касается водохранилища Какпатас, объем которого на сегодняшний день приблизился к 100%, то его пропускная способность 7,8 м3/сек, аварийная — 150 м3/сек, поступает 2,8 м3/сек воды и сбрасывается также 2,8 м3/сек. При пропускной способности всего водохранилища 157,8 м3/сек сегодня поступает 2,8 м3/сек, поэтому опасности не предвидится.

Водохранилище Ынталы заполнено на 97%, его пропускная способность 5 м3/сек, аварийная — 0,5 м3/сек. На сегодняшний день объем поступающей воды, как и объем сбрасываемой, находится на нулевой отметке. Пропускная способность всего водохранилища 5,5 м3/сек, никакого поступления воды сейчас нет, водохранилище заполняется через подводящий канал, поэтому на сегодняшний день здесь также нет опасности.

Жартасское водохранилище заполнено на 90%, его пропускная способность 3 м3/сек, аварийная — 6 м3/сек. Объем поступающей воды 2 м3/сек, сбрасываемой — 1,8 м3/сек. Водопропускная способность составляет 9 м3/сек, а объем поступающей воды 2 м3/сек, поэтому опасности нет.

Хочу отметить, что у нас есть водохранилища, которые не то что переполниться, а могут даже и не набрать необходимого аграриям объема воды. Всего на 55% пока заполнилось водохранилище Буркитты. Кировское водохранилище заполнено на 82%, его пропускная способность 185 м3/сек, аварийная 220 м3/сек. Сейчас в Кировское поступает 20,8 м3/сек, ничего не сбрасывается. При водопропускной способности 405 м3/сек и поступлении всего 20,8 м3/сек никакой опасности на сегодняшний день, естественно, нет. Более того, до вегетационного периода существует риск, что не будет накоплено достаточного количества воды. Тем более, по информации Кыргызской Республики, в мае ожидается сброс воды с Кировского водохранилища. Также и в Буркитты, возможно, не будет собрана вода в полном объеме.

— А что можете сказать по другим водным объектам — озера, реки?

— Озеро Акколь на сегодняшний день заполнено лишь на 25%. И есть опасения, что до вегетационного периода в озере не соберется достаточного количества воды.

По внутренним малым рекам, это Мерке, Аспара, Коксай, Аксай, Каракистак — на сегодняшний день также опасности нет.

Что касается горной местности, то по данным «Казгидромет», на начало апреля в Жамбылской области всего лишь 2% горной местности было покрыто снегом, уровень снежного покрова 5 — 10 см, а на остальной территории области снежного покрова уже нет. Аэровизуальное обследование трех гористых районов на предмет запасов снега в горах, таяния снежного покрова, признаков оползней и лавин, показало, что не наблюдаются признаки лавинного течения, интенсивного таяния снегов, а русла рек не покрыты льдом.

Могу заверить, что по всем гидротехническим объектам региона организовано круглосуточное дежурство, ситуацию держат под контролем. Для поддержания водных объектов в нормальном состоянии ежегодно проводятся ремонтные работы. На 2024 год на содержание девяти водоемов, находящихся на балансе Жамбылского филиала РГП «Казводхоз», из областного бюджета выделено 39,7 млн тенге. К паводковому периоду подготовлены необходимые силы и средства территориальной системы гражданской защиты Жамбылской области.

Как сообщалось, в Жамбылской области усиленно готовятся к возможным паводкам, на опасных участках круглосуточно ведется наблюдение, подготовлены мобильные группы и технические средства. Опасности подтопления во время паводков могут быть подвержены более сорока населенных пунктов Жамбылской области и город Тараз.

Территория Жамбылской области отнесена к категории со средними рисками паводковой опасности.