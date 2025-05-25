Сбой в работе соцсети X: Маск решил сосредоточиться на своих компаниях

— Возвращаюсь к работе в режиме 24/7 и сну в конференц-залах, серверных комнатах и в цехах. Я должен быть чрезвычайно сосредоточен на X, (ИИ-стартапе) xAI, Tesla, а также на запланированном на следующую неделю запуске (ракеты-носителя с прототипом космического корабля) Starship, так как мы внедряем критически важные технологии. Перебои в работе X на этой неделе показали необходимость крупных операционных улучшений, — написал он в X, комментируя информацию о субботнем сбое в работе платформы.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, 24 мая порядка 25,8 тыс. пользователей в США сообщили о неполадках в работе X. Сбои были также зафиксированы в Великобритании, Франции, Японии и других странах.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее, в марте этого года, акции Tesla упали на 15%, что стало худшим показателем на рынке с сентября 2020 года.

Напомним, в апреле Маск пообещал меньше работать в администрации Трампа.