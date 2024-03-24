Сборной Казахстана указали на проблемы после провала в Греции

— Эта сборная Казахстана, в первую очередь, была сильна своим духом, сплоченностью. Именно этого не хватило в матче против Греции. Казахстан достойно выглядел против сборных Дании, Словении, Финляндии, которые тоже являются сильными европейскими командами. Не знаю, почему так произошло. Просто игроки сборной Казахстана не вышли на пик своей формы, они только входят в сезон — в КПЛ сыграно всего два тура. Как я говорил до этого, можно было сыграть еще один тур чемпионата до Греции. Европейские чемпионаты, в которых играют греческие игроки, идут полным ходом. Они находятся в хорошем игровом и физическом тонусе. Еще отмечу большое количество брака в действиях сборной Казахстана. Вроде только с трудом отберем мяч и сразу его отдаем сопернику, — сказал специалист.