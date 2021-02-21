Сборник легенд о казахстанских городах подготовили школьники Экибастуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Проект со своим наставником выполнили первоклассник Арсений Меркель и его брат Данил из девятого класса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Экибастузские школьники: первоклассник школы-лицея №6 Арсений Меркель и его брат, ученик девятого класса школы-гимназии №7 Данил подготовили к изданию иллюстрированный сборник «Балалар үшін жер - сурін аңызы - Легенды родного края для детей», - рассказали журналистам в отделе образования города Экибастуза.

Там отметили, что одарённые ребята в юном возрасте обладают ярким воображением и литературным талантом. В их сборник вошли легенды о семи городах Казахстана с авторскими иллюстрациями в 3Д- формате.

«В нашей семье очень любят читать, и мы с раннего детства приобщаемся к литературе, - рассказал ученик первого класса школы-гимназии №7 города Экибастуз Арсений Меркель. - Но не все мои сверстники любят чтение, поэтому мы решили сделать познавательную книгу, которая, как нам кажется, понравится школьникам разного возраста, и они смогут узнать много новой информации».

В горолскоме отделе образования добавили, что работа над авторской книгой - часть проекта по работе с одарёнными детьми школы-лицея №6, который координирует учитель начальных классов, классный руководитель Арсения Наталья Марахова.

Будучи председателем Ассоциации учителей начальных классов Павлодарской области, дипломантом международного проекта по созданию продуктивных заданий, Н. Марахова активно развивает проективную и познавательную активность своих учеников.

Оценить сборник легенд с позиции исторической достоверности и написать рецензию на книгу братьев Меркель, изготовленную в виде старинного сундука, предложили кандидату исторических наук, специалисту экибастузского историко-краеведческого музея Марату Утеубаеву.

«Книга, прежде всего, адресована школьникам, начинающим изучать историю и культуру родного края, и направлена на расширение, углубление и закрепление у детей знаний по краеведению. Сборник яркий и познавательный, - отозвался о сборнике экибастузский историк. - Рекомендую его к использованию на занятиях и классных часах по краеведению. Думаю, он органично впишется в учебно-познавательный процесс».

Фото отдела образования г. Экибастуз.