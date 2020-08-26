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Сборник эссе об Абае издала Ассамблея народа Казахстана

26 Августа 2020 15:53
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Сборник эссе об Абае издала Ассамблея народа Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На официальной странице Ассамблеи народа Казахстана в Facebook состоялась онлайн-презентация книги «Слово, объявшее мир», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Добро пожаловать на презентацию сборника «Слово, объявшее мир», в который включены эссе представителей этносов Казахстана об Абае. Абай – великий казахский поэт и мыслитель. В 2020 году мы отмечаем 175-летие Абая. Несмотря на ситуацию в мире, юбилей отмечается масштабно и на высоком уровне. По инициативе Президента Республики Казахстан день 10 августа был объявлен Днем Абая и включен в перечень праздничных дней. В преддверии этого юбилея ученые приступили к активной работе по исследованию трудов великого Абая. Были проведены научные и поэтические конкурсы, фестивали, изданы книги, установлены памятники. Этот марафон памяти будет продолжаться.

Наследие Абая – наше драгоценное сокровище. С целью формирования среди этносов Казахстана общего отношения к историко-культурному наследию Абая, ознакомления с произведениями Абая издана книга, в которой собраны мнения и высказывания представителей этносов об Абае – «Слово, объявшее мир», – сказал председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Болат Мажагулов.

По его словам, это книга не только об Абае, но и будущем Казахстана, общем для всех, о перспективах и умножении общего наследия.

Презентация организована Институтом прикладных этнополитических исследований Министерства информации и общественного развития РК под эгидой АНК.

Книга издана по заказу Ассамблеи народа Казахстана Министерством информации и общественного развития. В презентации принимают участие представители АНК и МИОР РК, члены Научно-экспертного совета АНК, региональные представители АНК, рецензенты и авторы эссе об Абае.

Книга предназначена широкому кругу читателей, а также издание будет интересно тем, кто изучает вопросы историко-культурного наследия Республики Казахстан. Книга состоит из четырех больших частей. Она начинается вступительными словами заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева и министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой.


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#Культура   #АНК   #Другие государственные органы   #Абай  
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