Сборная Узбекистана по футболу впервые пробилась на чемпионат мира

В девятом туре группового этапа азиатской квалификации команда под руководством Тимура Кападзе сыграла вничью с ОАЭ. Матч прошел на стадионе «Аль-Нахайян» и завершился со счетом 0:0. Этот результат позволил Узбекистану набрать 18 очков и за тур до завершения этапа гарантировать себе второе место в группе.

Лидирует в группе сборная Ирана, имея в активе 20 очков. У сборной ОАЭ — 14 баллов, у Катара — 10, далее следуют Кыргызстан (7 очков) и КНДР (3 очка).

Согласно регламенту квалификации, прямые путевки на чемпионат мира получают две команды, занявшие первые места в группе. Таким образом, Узбекистан впервые в истории сыграет на мировом первенстве и стал первой сборной из Центральной Азии, обеспечившей участие в финальной части чемпионата мира. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Отметим, что сборная Казахстана продолжает участие в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2026 года. Команда выступает в группе J европейской квалификации, где ее соперниками являются сборные Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна. После двух сыгранных матчей казахстанцы занимают третье место, набрав 3 очка.