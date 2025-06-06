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    00:51, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Сборная Узбекистана по футболу впервые пробилась на чемпионат мира

    Сборная Узбекистана по футболу вышла в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сборная Узбекистана по футболу впервые пробилась на чемпионат мира
    Фото: sports.kz

    В девятом туре группового этапа азиатской квалификации команда под руководством Тимура Кападзе сыграла вничью с ОАЭ. Матч прошел на стадионе «Аль-Нахайян» и завершился со счетом 0:0. Этот результат позволил Узбекистану набрать 18 очков и за тур до завершения этапа гарантировать себе второе место в группе.

    Лидирует в группе сборная Ирана, имея в активе 20 очков. У сборной ОАЭ — 14 баллов, у Катара — 10, далее следуют Кыргызстан (7 очков) и КНДР (3 очка).

    Согласно регламенту квалификации, прямые путевки на чемпионат мира получают две команды, занявшие первые места в группе. Таким образом, Узбекистан впервые в истории сыграет на мировом первенстве и стал первой сборной из Центральной Азии, обеспечившей участие в финальной части чемпионата мира. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

    Отметим, что сборная Казахстана продолжает участие в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2026 года. Команда выступает в группе J европейской квалификации, где ее соперниками являются сборные Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна. После двух сыгранных матчей казахстанцы занимают третье место, набрав 3 очка.

    Теги:
    Спорт Футбол Узбекистан Мировые новости Центральная Азия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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