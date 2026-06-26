Победа над США и рекорд Гюлера не спасли Турцию от вылета с ЧМ-2026

На чемпионате мира-2026 по футболу сборная Турции победила США со счетом 3:2 в своем последнем матче группового этапа ЧМ-2026, но все равно вылетела из турнира, передает корреспондент Kazinform.

Команда Винченцо Монтеллы досрочно лишилась всех шансов на плей-офф еще во втором туре после поражений от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1). Матч против американцев уже ничего не решал для турнирного положения турецкой сборной.

Игра против хозяев мундиаля в Лос-Анджелесе получилась невероятно драматичной.

Уже на третьей минуте Остон Трасти вывел сборную США вперед. На 10-й минуте лидер турецких атак Арда Гюлер сравнял счет. К 31-й минуте Барыш Йылмаз укрепил преимущество Турции — 2:1.

Во втором тайме на 49-й минуте Себастьян Берхалтер вернул американцев в игру (2:2). На исходе добавленного времени на 98-й минуте Каан Айхан забил решающий мяч и принес Турции престижную победу.

Несмотря на яркую победу над фаворитом, Турция завершила выступление на четвертом месте в группе D. Команда набрала три очка, но уступила конкурентам по дополнительным показателям.

В плей-офф из группы D вышли сборные США, Австралии и Парагвая.

Арда Гюлер признан лучшим игроком матча против США (3:2), став самым молодым автором гола в истории сборной Турции на чемпионатах мира (21 год и 120 дней).

Несмотря на то, что команда покинула ЧМ-2026 после группового этапа, полузащитник мадридского «Реала» отыграл все три матча без замен и остался главным светлым пятном в составе своей сборной.

Между тем Нидерланды, Япония и Швеция вышли в плей-офф ЧМ из группы F.

Ранее полузащитник «Астаны» Башич отметился голевой передачей на чемпионате мира по футболу.