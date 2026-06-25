Полузащитник «Астаны» Башич отметился голевой передачей на чемпионате мира по футболу

Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над Катаром в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы B прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США) и завершилась со счетом 3:1.

Счет на 29-й минуте открыл Керим-Сэм Алайбегович после рультативной передачи полузащитника казахстанского клуба «Астана» Ивана Башича. Спустя пять минут защитник сборной Катара Султан Аль-Браке отправил мяч в собственные ворота. До перерыва катарцы сумели сократить отставание благодаря голу Хасана Аль-Хайдоса. Окончательный счет на 81-й минуте установил Эрмин Махмич.

По итогам группового этапа сборная Боснии и Герцеговины набрала четыре очка и заняла третье место в группе. Катар с одним баллом расположился на четвертой строчке и завершил выступление на турнире.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Что нужно Узбекистану, чтобы попасть в плей-офф можно узнать здесь.