Сборная Португалии разгромила Швейцарию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

7 Декабря 2022, 03:02

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сборная Португалии уверенно победила Швейцарию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре и вышла в четвертьфинал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Игра началась в размеренном темпе, соперники до 17 минуты не создавали опасных моментов, а потом счет открыл Гонсалу Рамуш, вышедший в старте вместо Роналду. Он с левого фланга получил передачу от Жоау Феликса и мощнейшим ударом вколотил мяч в ближнюю девятку. Затем последовала опасная атака швейцарцев. На 29 минуте Джердан Шакири со штрафного закрутил в ближний угол, но мяч пролетел рядом со штангой.

На 33 минуте «команда избранных» удвоила преимущество. Защитник Пепе после подачи углового выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку. После этого Янну Зоммеру не раз приходилось спасать свою команду, и футболисты ушли на перерыв при счете 2:0.

Во второй половине встречи «красные крестоносцы» снова пропустили гол. На 51 минуте Рамуш оформил дубль – он удачно замкнул прострел с правого фланга от Диогу Далота. На этом подопечные Фернанду Сантуш не успокоились, они, спустя четыре минуты довели счет до крупного. Рафаэл Геррейро четко исполнил выход один на один, нанося с левого фланга удар под перекладину.

Швейцарцы в этой игре сумели все-таки отличиться. Шакири навесил с углового вдоль ворот, а Мануэль Аканджи без труда переправил мяч в ближний угол. После этого зрители и болельщики в этом матче также увидели еще два гола. На 67 минуте 21-летний Рамуш оформил хет-трик. Он вышел на рандеву с вратарем и перебросил Зоммера. Затем на добавленной минуте Рафаэль Леао поставил точку в этой игре. Счет 6:1, португальцы уверенно прошли в следующий раунд.

Фото: championat.com