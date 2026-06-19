Сборная Мексики по футболу досрочно выиграла группу А чемпионата мира

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Мексики минимально обыграла Южную Корею со счетом 1:0 и досрочно обеспечила себе первое место в группе А, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча прошла на стадионе «Акрон» в мексиканском Сапопане. Единственный гол был забит на 50-й минуте. После ошибки голкипера южнокорейской сборной отличился защитник мексиканцев Луис Ромо.

Благодаря этой победе мексиканская команда набрала шесть очков после двух туров и гарантировала себе лидерство в группе А независимо от результатов заключительного тура.

В стартовом матче турнира мексиканцы обыграли сборную ЮАР (2:0), тогда как Южная Корея одержала победу над Чехией со счетом 2:1.

После двух сыгранных матчей у Мексики шесть очков, у Южной Кореи остается три. Судьба второй путевки в плей-офф определится в заключительном туре группового этапа.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В стадию плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Ранее сборная Канады одержала первую победу в истории чемпионатов мира.