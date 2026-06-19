Канада разгромила Катар и одержала первую победу в истории чемпионатов мира по футболу

Сборная Канады обыграла команду Катара во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча группы B завершилась со счетом 6:0 в пользу канадцев. Хет-трик оформил Джонатан Дэвид, еще по одному мячу забили Кайл Ларин и Натан-Дилан Салиба.

Кроме того, один гол в собственные ворота записал полузащитник сборной Катара Мохамед Аль-Маннаи.

Катарцы завершали матч вдевятером. Прямые красные карточки получили Хомам Аль-Амин на 33-й минуте и Ассим Мадибо на 53-й.

Эта победа стала первой для сборной Канады в истории выступлений на чемпионатах мира. Ранее канадцы участвовали в мировых первенствах 1986 и 2022 годов, но не смогли одержать ни одной победы.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ранее сборная Швейцарии в концовке уверенно обыграла Боснию.